Marcianise sottoscritto il contratto per la realizzazione del nuovo Asilo Nido

sottoscritto il contratto per la realizzazione del nuovo Asilo Nido in via Placido Rizzotto. La firma del documento con il responsabile della ditta appaltatrice è avvenuta nella Sala Giunta della Casa Comunale e rappresenta l'ultimo amministrativo necessario per l'avvio dei lavori. L'intervento prevede la riqualificazione dell'edificio che ospitava la scuola elementare Manzoni nel quartiere popolare della 167 con un investimento di 300mila euro di fondi comunali. Lo stabile sarà completamente rinnovato secondo gli standard più moderni di sicurezza e efficientamento energetico. Potrà ospitare ulteriori 40 bambini che si aggiungeranno ai 90 già in carico presso l'Asilo dei Cippi di via Catena, ampliando sensibilmente l'offerta del servizio comunale e portando la soglia di copertura dei posti disponibili al 21% per bambini residenti tra 0 e 2 anni, posizionando Marcianise tra le città più virtuose della provincia di Caserta in questo ambito.

