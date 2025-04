It.insideover.com - Usa-Iran, il negoziato resta in Oman: Trump ripesca gli accordi di Obama

Leggi su It.insideover.com

Donaldglidi Barackper provare a chiudere un’intesa con l’che abbia la possibilità di durare. Mentre si conferma che non ci sarà nessun intermezzo ro per iltra Stati Uniti esul nucleare, dato che il ministero degli Esteri di Teheran ha confermato che anche il secondo round si terrà in, Washington cambia rotta rispetto alla dottrina della massima pressione e sostanzialmente dichiara di rinunciare alla totale denuclearizzazione della Repubblica Islamica. A confermarlo, nella serata di ieri, l’inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff, che a Fox News ha annunciato come la “completa denuclearizzazione” dell’e lo “smantellamento del suo programma nucleare” non siano più l’obiettivo strategico dell’amministrazione. Le questioni criticheno due: da un lato, il livello di arricchimento, dall’altro quella che Witkoff ha chiamato weaponization, ovvero la possibilità di rendere scalabile la tecnologia nucleare sino a poterla rendere effettivamente utilizzabile a fini militari.