Agente aggredito nel carcere di Trani Il detenuto è il fratellastro di Cassano

detenuto. Ieri sera l'episodio è stato denunciato dal Sappe Ilgiornale.it - Agente aggredito nel carcere di Trani. Il detenuto è il fratellastro di Cassano Leggi su Ilgiornale.it L'uomo, con cui il calciatore non ha mai voluto avere rapporti, è già noto per altre aggressioni all'interno delle altre carceri pugliesi dove è stato. Ieri sera l'episodio è stato denunciato dal Sappe

Violenza nel carcere di Trani: agente aggredito da un detenuto, prognosi di 15 giorni. Agente aggredito da detenuto nel carcere di Trani. Agente aggredito nel carcere di Trani. Il detenuto è il fratellastro di Cassano. Trani, agente aggredito in carcere da detenuto psichiatrico. Chiede di andare in infermeria ma tenta di strangolare un agente penitenziario: è successo nel carcere di Trani. Trani, detenuto psichiatrico tenta di strangolare agente. Sappe: «Via questi soggetti dalle carceri». Ne parlano su altre fonti

Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it: Trani, agente di polizia penitenziaria aggredito da un detenuto: batte la testa contro un cancello - L'uomo sarebbe svenuto dopo essere stato afferrato per il collo: i colleghi lo hanno soccorso, due settimane di prognosi ...

Secondo pugliain.net: Trani, un agente di Polizia Penitenziaria aggredito da un detenuto - Il presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia, Giuseppe Vinci: “Occorrono sportelli di ascolto psicologico strutturati e programmi di prevenzione del trauma” ...

giornaledipuglia.com riferisce: Trani, poliziotto aggredito in carcere. Psicologi Puglia: "Solidarietà non basta, servono interventi sistemici" - Per lo psicologo Vinci, è ormai evidente che il personale che presta servizio all’interno delle carceri, dagli agenti agli psicologi e a tutte le altre figure professionali, si trovi a fronteggiare un ...