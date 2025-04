Scontri Lazio Roma stop ai derby in notturna Ai domiciliari ultrà arrestato

È stato posto ai domiciliari l'ultrà arrestato in flagranza differita per gli Scontri avvenuti prima del derby Lazio-Roma di domenica sera. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare. Disordini e violenze contro le orze dell'ordine che hanno convinto il Ministero dell'Interno a vietare a tempo indeterminato derby in notturna allo Stadio Olimpico. Il Viminale infatti è pronto a intervenire con un provedimento. Intanto sale a 24 agenti feriti il bilancio degli Scontri avvenuti a Ponte Milvio prima del derby Lazio-Roma. E proseguono le indagini, tra cui l'esame delle immagini dei filmati realizzati dalla Digos e dalla Scientifica per identificare gli altri partecipanti agli Scontri. Tra loro ci sarebbero anche militanti in movimenti di estrema destra. Agli Scontri contro le forze di Polizia hanno partecipato tifosi biancocelesti e giallorossi, che hanno tentato di affrontarsi tre ore prima del fischio di inizio del derby Lazio-Roma tra Ponte Milvio e le vie intorno a piazza Mancini al Flaminio.

