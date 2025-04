Terremoti nel Mediterraneo il sismometro più profondo servirà a studiare la sismicità nello Stretto

sismometro più profondo del Mar Mediterraneo, installato a -3443 metri, è ora pienamente integrato nel sistema di monitoraggio sismico dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.Questo importante strumento, spiega L'Ingv di Palermo, è stato inoltre connesso all'Archivio Europeo. Messinatoday.it - Terremoti, nel Mediterraneo il sismometro più profondo: servirà a studiare la sismicità nello Stretto Leggi su Messinatoday.it Ilpiùdel Mar, installato a -3443 metri, è ora pienamente integrato nel sistema di monitoraggio sismico dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.Questo importante strumento, spiega L'Ingv di Palermo, è stato inoltre connesso all'Archivio Europeo.

A 3.500 metri sott'acqua nello Ionio il sismografo più profondo del Mediterraneo. Un "orecchio" sottomarino da record per ascoltare il cuore del Mediterraneo: l'INGV inst ....