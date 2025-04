Genova Cgil denuncia Nostro sindacalista vittima di vile aggressione fascista

aggressione questa mattina a Genova ai danni di un sindacalista della Cgil. È successo a Sestri Ponente. Secondo quanto dichiarato dal sindacato in una nota l'uomo stava affiggendo alcuni manifesti per il sì al referendum, quando due persone lo hanno aggredito apostrofandolo come "Comunista di merda". "Nella mattinata di oggi – si legge .L'articolo Genova, Cgil denuncia: “Nostro sindacalista vittima di vile aggressione fascista” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” Leggi su .com (Adnkronos) –questa mattina aai danni di undella. È successo a Sestri Ponente. Secondo quanto dichiarato dal sindacato in una nota l'uomo stava affiggendo alcuni manifesti per il sì al referendum, quando due persone lo hanno aggredito apostrofandolo come "Comunista di merda". "Nella mattinata di oggi – si legge .L'articolo: “di” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”

Potrebbe interessarti anche:

Genova, Cgil denuncia: “Nostro sindacalista vittima di vile aggressione fascista”

(Adnkronos) – Aggressione questa mattina a Genova ai danni di un sindacalista della Cgil. È successo a Sestri Ponente. Secondo quanto dichiarato dal sindacato in una nota l'uomo stava affiggendo ...

Aggressioni, è allarme. Un caso ogni 4 giorni. Infermieri i più colpiti. La denuncia della Cgil

Centonovantuno aggressioni nella Asl Tse, di cui la metà in provincia di Arezzo. "Se i numeri da soli non sono in grado di raccontare le cause del malessere, suonano però l’allarme" commenta ...

Pnrr e strutture sanitarie, Cgil denuncia ritardi : "48 milioni per realizzare 27 strutture, spesi solo l'8,1 per cento"

A tre anni dall’avvio del Pnrr e a quindici mesi dalla scadenza di giugno 2026, lo scenario dello stato di attuazione dei progetti che ricadono nel territorio di Messina per l’assistenza sanitaria ...

Genova, Cgil denuncia: "Aggredito nostro sindacalista a Sestri Ponente". Genova, la Cgil denuncia: “Nostro dirigente vittima di aggressione fascista. Intervenga la prefetta”. Sestri Ponente, Cgil denuncia: aggressione fascista a un nostro segretario, la Prefettura intervenga. Il saluto fascista, gli sputi e le botte: aggredito sindacalista Cgil a Genova. Genova, l’annuncio di Piciocchi: “Istituiremo un garante comunale per gli animali da compagnia e costruiremo …. Morto Patrick Vettori, la lettera d'addio del fratello Marvin: "Non sarò più lo stesso senza di te". Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Genova, Cgil denuncia: "Nostro sindacalista vittima di vile aggressione fascista" - Il sindacato: 'Hanno gridato 'comunista di merda', sputandogli addosso, facendo il saluto romano e avventandosi verso di lui' ...

Scrive msn.com: Genova, la Cgil denuncia: “Nostro dirigente vittima di aggressione fascista. Intervenga la prefetta” - La Cgil a Genova denuncia l’aggressione di un suo dirigente. “Nella mattinata di oggi un nostro segretario, appartenente alla categoria degli edili, – scrive in una nota -è stato vittima di una vile a ...

Nota di ilsecoloxix.it: La denuncia della Cgil a Genova: “Aggressione fascista a un nostro segretario, la Prefettura intervenga” - Il referente della Fillea Cgil assalito da due uomini a Sestri Ponente. Saluto romano al grido di “comunista di merda”. Alle 17 presidio in piazza Baracca.