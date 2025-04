Violenze sessuali i dati del Viminale 1 087 casi in tre mesi 32 dal 2024

2024, quando furono 1.598. Il dato è reso noto dal Viminale. Complessivamente, nel 2024 le Violenze sessuali sono state 6.775, con un incremento dell’8,75% rispetto al 2023 (6.230). Lapresse.it - Violenze sessuali, i dati del Viminale: 1.087 casi in tre mesi, -32% dal 2024 Leggi su Lapresse.it Nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 marzo 2025 sono stati 1.087 i reati di violenza sessuale registrati in Italia, in calo del 32% rispetto allo stesso periodo del, quando furono 1.598. Il dato è reso noto dal. Complessivamente, nellesono state 6.775, con un incremento dell’8,75% rispetto al 2023 (6.230).

Potrebbe interessarti anche:

«Mattanza» di donne, i dati dicono altro: l’impennata riguarda le violenze sessuali

Femminicidi in calo, ma la fattispecie diviene un reato autonomo. Intanto, si ignora l’ondata crescente di stupri, anche di gruppo. Continua a leggere

Violenze sessuali, in un anno sono 871 in più. In Lombardia 14 casi ogni 100mila abitanti

Milano – Un aumento visibile degli atti persecutori, dei maltrattamenti in famiglia e delle violenze sessuali, il raddoppio degli ammonimenti del questore, che spesso è il primo passo per ...

Allenatore di pallavolo arrestato per violenze sessuali su minori: nel 2022 fu accusato e poi assolto per lo stesso reato

Un allenatore di pallavolo di 53 anni è stato arrestato a Varese con l'accusa di violenza sessuale ai danni di atlete minorenni. Del 2022 l'uomo fu assolto in un processo per lo stesso reato. Le ...

Omicidi volontari e violenza di genere. Dossier Viminale 2024: sono già 65 i femminicidi da inizio anno. Violenza sulle donne: una vittima ogni dieci minuti. Violenze e migranti, il fact checking. “Sono più i reati commessi dagli italiani, ma non sono denunciati”. Valditara lega l'aumento della violenza sessuale agli immigrati irregolari. I dati non dicono proprio questo. Immigrazione, il report del Viminale: crescono le violenze sessuali commessi dagli stranieri | .it. Ne parlano su altre fonti

Scrive repubblica.it: Femminicidi, il cambio del Viminale sulla diffusione dei dati: saranno pubblicati solo ogni 3 mesi - Addio ai report settimanali del ministero dell’Interno sui femminicidi. A partire da quest’anno il Viminale ha deciso di cambiare, “per ragioni organizzative e di consolidamento dei dati”, la periodic ...

gaeta.it comunica: Omicidi di donne in calo nel 2025: il report del Viminale mostra un trend positivo - Nel primo trimestre del 2025, il Viminale segnala un calo del 35% degli omicidi di donne in Italia, suggerendo un miglioramento nella lotta contro la violenza di genere e domestica.

Si apprende da quotidianosanita.it: Violenza sulle donne: i dati Oms e le linee d’azione per contenere il fenomeno che interessa una donna su tre nel mondo - In tutto il mondo, quasi un terzo (30%) delle donne che hanno avuto una relazione riferisce di aver subito qualche forma di violenza fisica e / o sessuale da parte del loro partner durante la loro ...