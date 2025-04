A Pisa i campioni olimpici insieme agli studenti Costruiamo il futuro parla anche di sic

parlato all'interno del progetto "Costruiamo il futuro". Un dialogo tra gli studenti Pisani e la Questura di Pisa con il patrocinio e supporto del Provveditorato degli Studi. A colloquio, con 400 studenti delle classi terze e quarte degli istituti superiori di Pisa, Filippo Macchi – schermidore delle Fiamme Oro – Emanuele Lambertini – schermidore paralimpico delle Fiamme Oro – e Simone Vanni, CT della Nazionale di Fioretto. anche una rappresentanza del Pisa Sporting Club, con il Presidente Giuseppe Corrado, il Direttore Sportivo Davide Vaira e l'allenatore Filippo Inzaghi. Un incontro, tante emozioni ed esperienze per dimostrare che istituzioni e Forze dell'Ordine sono sempre al fianco di atleti meritevoli e ragazzi desiderosi di migliorarsi in ambito sportivo e, magari, trovare un settore specifico in cui evolversi.

