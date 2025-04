Truffe via e mail Uno su due non le riconosce

Secondo un'indagine dell'Osservatorio Asus Business con Research Dogma, un lavoratore italiano su due non è in grado di riconoscere un'email di phishing, ovvero un messaggio dannoso che può compromettere la sicurezza aziendale. L'83% delle PMI italiane considera la cybersecurity una priorità, ma solo il 55% ha adottato misure adeguate. Il 53% ha vissuto almeno un evento critico legato alla sicurezza informatica negli ultimi tre anni, e il 20% ha subito più di un episodio. Oltre agli attacchi esterni, sono frequenti anche i blocchi dovuti a guasti o eventi non intenzionali. Il 5% delle aziende ha subito furti di dispositivi aziendali, con rischi per i dati. Il fattore umano incide fortemente: nel 68% dei casi gli attacchi hanno avuto effetti diretti sul personale, con un calo della produttività nel 53%.

