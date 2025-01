Romadailynews.it - Cina: Anhui, intaglio del bambu’ a Huangshan

Hong Jianhua lavora a undipresso il Museo della Scultura di Huizhou, nel distretto di Huizhou della citta’ di, nella provincia orientale cinese di, il 7 gennaio 2025. Hong Jianhua, un erede dell’deldi Huizhou, elencato tra i patrimoni culturali immateriali nazionali della, si dedica a questo mestiere dall’eta’ di 16 anni. L’arte ha ricevuto una nuova vita grazie agli sforzi compiuti da Hong per innovare i metodi tecnici, soprattutto per quanto riguarda l’alto rilievo. Per tramandare meglio l’artigianato, Hong ha avviato uno studio e un museo per far ampiamente conoscere al pubblico la bellezza di questa antica arte cinese. Le abilita’ dell’del, dell’del mattone, dell’del legno e dell’della pietra sono le quattro arti tradizionali dell’a Huizhou.