Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Guillermo “el filtrador” Stabile, il campione che fece 17 ore di traversata oceanica per segnare una tripletta col Genoa

Farsi 17 ore di, vestito di tutto punto, arrivare in quella che all’epoca era effettivamente l’altra parte del mondo, pregare il presidente di farti giocare la partita che si terrà di lì a poco, vestirti, scendere in campo e fare unaalla squadra più forte che c’è. Storie d’altri tempi, di poco dopo il motore, a parafrasare De Gregori, del primo grandissimointernazionale della storia pallonara:“el, che oggi avrebbe compiuto 120 anni.Già, Guillermito nasceva il 17 gennaio a Buenos Aires, quarto di dieci fratelli: papà italiano, ovviamente, madre pure, ma nata già nel “nuovo mondo”. Magro e bassino, Guillermito deve adattare queste sue caratteristiche alla vita allegra ma non facile dell’epoca del Parque Patricio: se non si è grossi, meglio essere veloci, sguscianti, pure quando si gioca tra la polvere con una palla improvvisata.