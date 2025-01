The Mandalorian & Grogu | il ruolo di Sigourney Weaver potrebbe essere stato svelato

Leggi su Cinefilos.it

The: ildiLa tre volte candidata all’Oscarè una vera e propria leggenda del genere fantascientifico, essendo apparsa in film del calibro di Ghostbusters, Avatar e nei primi quattro film di Alien, dove ha interpretato l’iconica Ellen Ripley. Laha anche interpretato il cattivo nella serie Netflix The Defenders, ma il suo periodo nel Marvel Cinematic Universe è durato poco quando il suo personaggio èprematuramente ucciso. I fan si sono dunque spesso chiesti se laavrebbe mai potuto fare un viaggio nella Galassia lontana, lontana ed ecco che qualche mese fa èriportato che era in trattative per unchiave in Thedella Lucasfilm.In una recente intervista con Deadline, laha poi confermato di aver firmato per il film.