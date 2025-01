Ilrestodelcarlino.it - Tentata estorsione inquietante: "Soldi per la figlia del boss". L’arrestato resta in carcere

di Alessandra CodeluppiCustodia cautelare in. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, è la misura decisa dal giudice per le indagini preliminari Andrea Rat, che era stata richiesta anche dal pubblico ministero Valentina Salvi, per il 42enne di origine crotonese finito in manette martedì per l’ipotesi di reato di, al culmine di un’inchiesta seguita dalla squadra mobile della questura. L’indagato è comparso in tribunale ieri pomeriggio: ha negato la vicenda addebitata, ovvero che avrebbe chiesto denaro a un’altra persona usando minacce ed evocando la potenza della malavita. Per lui l’avvocato difensore Jenny Loforese aveva chiesto l’obbligo di firma. Il fatto contestato, come anticipato dal Carlino, è avvenuto in un paese della provincia reggiana e ha visto gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal dirigente Andrea Napoli, approntare un’operazione per identificare e fermare il responsabile.