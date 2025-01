Lanotiziagiornale.it - Schede bianche e nulle tornate valide: Forza Italia scippa un seggio ai 5 Stelle

“Oggi per l’ennesima volta la maggioranza con ladei numeri ha sacrificato quello che è il principio di democrazia. Unconquistato in Calabria, in una terra difficile, dal Movimento Cinqueviene sottratto da”. Ha commentato così la (quasi ormai ex) deputata M5s Elisa Scutellà, pochi minuti dopo esser stata dichiarata “decaduta” dalla Giunta per le elezioni della Camera, che ha accolto il ricorso presentato da Andrea Gentile (FI) per ildella 23esima circoscrizione Calabria, a Cosenza (ora l’indicazione della Giunta dovrà essere recepita con voto dell’Aula, in una seduta ancora da fissare).Conte: “Grandissima ingiustizia nei confronti degli elettori calabresi”Accanto a lei, il presidente Giuseppe Conte, per il quale quella compiuta dalla Giunta “è una grandissima ingiustizia, non per il Movimento 5, ma per la democrazia nel rispetto del voto dei cittadini calabresi”.