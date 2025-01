News.robadadonne.it - Perché l’attore Justin Baldoni ha fatto causa a Blake Lively e Ryan Reynolds

Che i rapporti tra l’attricee il collega, che l’ha diretta sul set di It Ends With Us, fossero tutt’altro che idilliaci si era capito ormai da tempo, pertanto non sorprende, adesso, la denuncia del 41enne attore e regista proprio nei confronti die di suo marito,, con una richiesta di risarcimento da capogiro: 400 milioni di dollari.Praticamente appena terminate le riprese della pellicola ispirata al bestseller pubblicato nel 2016 da Colleen Hoover i due artisti hannofuoco e fiamme, lanciandosi accuse a vicenda. Ha cominciato, che sul finire del 2024 ha accusatodi molestie sessuali e di voler rovinare la sua reputazione per aver chiesto garanzie di privacy sul set; affermazioni cheha definito “false e oltraggiose, mirate a ferire pubblicamente”, denunciando anche il New York Times reo, a suo avviso, di aver pubblicato un articolo sulla vicenda totalmente fazioso.