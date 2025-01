Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni segno per segno del 18 gennaio 2025

L'diFox del 18segue ancora le orme della Luna in Vergine. Tra tutti i segni zodiacali, l'Ariete avrà una bella preoccupazione da affrontare. Vediamo leastrologiche diFox di sabato 18, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.18diFox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'diFox dell'Ariete segnala che ci sono delle grosse preoccupazioni legate alla ripresa lavorativa. Anche in amore, serve un po' di pazienza per vedere dei cambiamenti significativi. Toro - L'diFox del Toro non esclude che potrebbero nascere nuovi interessi che cattureranno la vostra attenzione. Le questioni economiche migliorano e una somma attesa potrebbe finalmente arrivare.