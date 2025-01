Lanazione.it - Mulholland Drive: le strade perdute di David Lynch, al Giunti Odeon

Firenze, 17 gennaio 2025 - Lost Highway. Già, perché non era difficile perdersi nel cinema di, tra menti che cancellano e uomini elefante, fuochi che camminano e cadaveri insepolti, cuori selvaggi e tagliaerbe a motore, Club Silencio e red rooms. E' una scatola blu la sua filmografia, misteriosa e inafferrabile come quella di "", un cubo di Rubik che vacilla e poi esplode in un collage impazzito di visioni allucinate e grottesche: "Inland Empire", nel 2006, fu il suo ultimo capolavoro per il grande schermo, trasformato ancora una volta nel palcoscenico dell'inconscio, l'impero della mente umana, in bilico costante tra amore e violenza, meraviglia e orrore. Oggi che il genio di Missoula, in Montana, ci ha lasciato a 78 anni dopo un lungo enfisema da fumatore incallito che l'aveva costretto alla completa inattività, non è semplice fare un bilancio della sua eredità: ci proverà il cinemalunedì sera, proiettando la versione originale restaurata e sottotitolata in italiano di "", il noir psicologico con Naomi Watts e Laura Harring che la BBC consacrò come il film più importante del XXI secolo.