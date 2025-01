Moratti | Ho venduto l’Inter e non mi sono pentito La A sarà tutta straniera

Leggi su Ilnerazzurro.it

Al momento, delle 20 attuali società militanti nella maggiore serie del campionato italiano, ben 11sotto il controllo di proprietà esterne alla nostra penisola. Un fenomeno che in Italia sembra essere ancora destinato a crescere. Impossibile per una big italiana pensare di competere nel calcio europeo senza un fondo forte e stabile alle spalle. Impossibile sopravvivere per una squadra di seconda fascia dinanzi ai sempre più ingenti costi di gestione di una società. Il risultato per presidenti ed imprenditori italiani è solo uno: vendere. Il là a questa tendenza fu lanciato proprio dall’ex presidente nerazzurro, Massimo, che ha prima portatoalle stelle e poi ha dovuto abbandonarla per permettere a questa un futuro che probabilmente non era più in grado di fornirle.vento dia RepubbblicaNel corso del suo intervento a La Repubblica, l’ex presidente nerazzurro ha analizzato i motivi che lo hanno portato alla scelta e il conseguente stato d’animo derivato da questa, offrendo anche una visione di come continuerà ad espandersi il fenomeno di vendita a proprietà straniere e di come queste si approcciano alla gestione di un club.