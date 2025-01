Ilfattoquotidiano.it - M – Il Figlio del Secolo renderà ‘simpatico’ Mussolini? Devo fare una confessione

La serie televisiva M – Ildelin onda su Sky dal 10 gennaio, dedicata all’ascesa di Benitotra 1919 e 1925, secondo me è originale, bella, ben diretta (da Joe Wright) e ben interpretata (da Luca Marinelli, nei panni del dittatore, e da altri attori). Questa premessa è d’obbligo, non vorrei apparire prevenuto. Così come penso che più si mostra cosa sia (stato) il fascismo con efficacia, meglio è. Detto questo, voglio anticipare un quesito che mi ronza per la testa dopo aver visto le prime puntate: la serie serve e servirà, come tanti si aspettano, per consolidare, soprattutto tra gli under 40 e i giovani, una cultura storica accompagnata dalla repulsione nei confronti dell’ideologia fascista e dalla consapevolezza della necessità dell’antifascismo?Per spiegare il senso del quesito,una: fin dalle prime scene mi sono chiesto per quale motivo l’atmosfera della serie mi avesse fatto venire in mente, più che Milano (in cui sono ambientate le puntate d’esordio), la Gotham City cupa che abbiamo visto nella saga cinematografica (da me molto amata) su Batman (mi riferisco a quella inaugurata dal film omonimo del 1989, diretto da Tim Burton).