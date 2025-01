Sport.quotidiano.net - Lucchese - Il campionato dà i numeri. La Pantera non sbanca Rimini da mezzo secolo. E negli ultimi sessant’anni soltanto un altro blitz

. L’ultima vittoria dellaè del 2 febbraio 1975, per 1-0.60 anni al "Neri" è arrivato solo un, precedente a quello già ricordato, stagione 1969-’70, per 2-0. Poi delusioni e qualche pareggio. 13 i confronti allo stadio romagnolo60 anni, con questo bilancio: 7 vittorie riminesi, 4 pareggi (tre consecutivi dal 1971 al 1974) e 2 successi rossoneri. Curioso notare come, dopo quella vittoria del 1975, per laarrivarono, al "Neri" cinque ko di fila, intervallati dall’1-1 del 2022-2023, prima dello 0-2 dello scorso. I biancorossi (anche in "B" nella seconda metà degli anni settanta del precedente, con in panchina, addirittura, anche Helenio Herrera), sono ottavi e, quindi, in piena zona play-off. Ma devono ringraziare la gare in trasferta.