Puntomagazine.it - L’Arte Tradizionale del Pizzaiuolo Napoletano: Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità

Leggi su Puntomagazine.it

Un’arte culinaria che unisce tradizione, identità e creatività, riconosciuta dall’UNESCO comedel” è stata riconosciuta come parte del, trasmesso di generazione in generazione e continuamente ricreato, in grado di fornire alla comunità un senso di identità e continuità e di promuovere il rispetto per la diversitàe la creatività umana, secondo i criteri previsti dalla Convenzione Unesco del 2003. Si tratta di una pratica culinaria che comprende varie fasi, tra le quali la preparazione dell’impasto, un movimento rotatorio fatto dal pizzaiolo e la cottura nel forno a legna.è nata a Napoli, dove vivono e lavorano circa 3000 pizzaiuoli, suddivisi in tre categorie in base all’esperienza e alle capacità.