La protesta degli studenti di Lecce contro le politiche scolastiche annunciate dal ministro Valditara

Giorno 16 Dicembre auna manifestazione diha infiammato il centro di cittadina pugliese, con ragazzi e ragazze scesi in piazza perreleeducative delGiuseppe. L’evento, organizzato da movimenti studenteschi come Osa, Uds e Link, si è svolto davanti al liceo classico Palmieri, dove glihanno manifestatoquella che considerano una scuola in declino, chiedendo cambiamenti urgenti. Le: una scuola da rinnovare Glihanno sollevato diverse problematiche, tra cui la condizione fatiscenteedifici scolastici, che necessitano di urgenti interventi di ristrutturazione. Inoltre, hanno criticato la gestione delle risorse pubbliche, accusando il governo di destinare fondi alle spese militari piuttosto che all’istruzione.