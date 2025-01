Ilgiorno.it - La festa di Sant’Antonio Abate. Si benedicono auto e animali

Appuntamento con la tradizione a Cantù dove oggi si festeggiae come vuole la tradizione glisfileranno per la benedizione di fronte alla parrocchia di San Teodoro, insieme aglimobilisti e i mezzi da lavoro. Per consentire lo svolgimento dellain sicurezza rimarrà chiusa via Daverio, da piazza Sirtori fino a via Grandi. A mezzogiorno, dopo la messa accompagnata dalla corale di San Teodoro, è in programma la benedizione degliseguita alle 15 da quella quelleche proseguirà fino alle 19. In serata concerto del corpo musicale La Cattolica e alle 21.40 l’accensione del falò di. Per gli amanti della tradizione anche a tavola l’appuntamento è all’oratorio dove i volontari prepareranno i piatti tipici della cucina lombarda, con il ricavato che sarà devoluto in beneficenza alle attività della parrocchia.