Gqitalia.it - In memoria di David Lynch - regista, scrittore, eroe della scena artistica

artista e orgoglioso capo scout (col distintivo da Eagle Scout)si è spento questa settimana all'età di 78 anni. Il mondo da oggi ha perso qualcosa.Nato a Missoula, nel Montana, nel 1946,ha iniziato la sua vitacome studente e pittore, ma è diventato famoso con il film Eraserhead del 1977, un dramma surreale in bianco e nero che è divenuto una pietra miliare nel circuito dei filmmezzanotte. Avrebbe potuto seguire una carriera hollywoodiana più convenzionale, dopo che il suo The Elephant Man del 1980 ha ottenuto otto nomination agli Oscar, tra cui quella per il miglior film, quando poi gli è stata offerta la possibilità di dirigere Star Wars - Il ritorno dello Jedi ma infine si è occupato dell' adattamento per il cinema di Dune, bestseller fantascientifico di Frank Herbert, dopo il fallimentare primo tentativo di Jodorowsky.