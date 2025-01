Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 16 gennaio 2025 | Video Mediaset

ondel 1623a puntataDurante la ventitreesima puntata delimmancabile il momento delleon. Alfonso Signorini prima comunica i concorrenti immuni: Mariavittoria e Giglio sono i più amati nella casa. Poi gli immuni delle opinioniste: Cesara Buonamici salva Tommaso, mentre Beatrice Luzzi fa il nome di Luca Calvani.Si parte con leon:Javier nomina Shaila: «con lei non ho rapporto, tra tutte le persone qui dentro non ci prendiamo tanto»;Pamela vota Emanuele: «è la persona con cui passo meno tempo»;Alfonso nomina Stefania Orlando;Stefania Orlando vota Eva Grimaldi: «per me è stata unadelusione»;Bernardo nomina Eva «per distanza caratteriale, ci parlo poco per scelta»;Shaila vota Javier «spesso il suo dire non me frega niente è che lui vuole farsi un percorso personale»; Chiara nomina Stefania: «è la persona con cui ho legato meno»;Lele vota Zeudi «vorrei invitarla a riflettere su una cosa, quando una persona ha un’idea differente dalla tua reagisce in maniera un pò aggressiva»; Eva Grimaldi nomina Lele: «in questo tavolo è la persona con cui ho parlato meno»;Ilaria vota Lele;Zeudi nomina Lele;Maxime vota Zeudi: «mi sono permesso indelicatamente, ho notato che quando è un pò nei momenti di euforia tende a prendersi troppa confidenza con le persone».