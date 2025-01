Tvplay.it - Dall’Inter alla Juve, affare a sorpresa: arriva il colpo a zero

Lantus si prepara a rivoluzionare il reparto difensivo. Nel mirino un giocatore seguito anche: Giuntoli pronto al blitz.E’ una vera e propria rivoluzione quella a cui sta andando incontro il reparto difensivo dellantus. Il club, dopo aver estromesso drosa Danilo (imminente la risoluzione del contratto) ed in attesa di cedere Andrea Cambiaso al Manchester City, entro il 3 febbraio punta a consegnare a Thiago Motta un pacchetto arretrato completamente diverso rispetto a quello assemblato 6 mesi fa. Diversi i colpi previsti dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chiamato a concretizzare la gran mole di lavoro delle ultime settimane.il– TvPlay.it (LaPresse)Il dirigente, in particolare, intende prendere due centrali abili in fase di marcatura e nella costruzione del gioco.