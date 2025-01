Ultimouomo.com - Cosa pensare della Juventus di Thiago Motta

Leggi su Ultimouomo.com

Ladicontinua a ballare sul limitecrisi. Dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Milan e l’ennesimo pareggio in campionato nel derby contro il Torino, una sconfitta contro l’Atalanta avrebbe potuto autorizzare i critici a elencare responsabilità e difetti. E invece la buona prestazione contro la squadra di Gasperini ha di nuovo rimesso in gioco tutto.dobbiamodi una squadra che in 20 partite di campionato non ha mai perso, ma ha vinto solo 7 partite? Il lavoro dista procedendo o è in un vicolo cieco? UNA SQUADRA RINNOVATAPartiamo da una considerazione scontata ma che bisogna tenere a mente in questo discorso: laha quasi completamente cambiato pelle. Tenendo conto dei recentissimi arrivi di Alberto Costa e di Randal Kolo Muani, la squadra diha ben 14 nuovi giocatori in rosa, considerando che Savona, Rouhi e Mbangula non avevano mai fatto parte del gruppoprima squadra la passata stagione.