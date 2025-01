Lapresse.it - Bologna, attivista Extinction Rebellion costretta a spogliarsi in Questura si oppone ad archiviazione

Presenterà opposizione alla richiesta diunadiche ha denunciato di essere statanelladidurante una perquisizione. Valentina Corona, 34 anni, ha raccontato di essere stata portata indopo una protesta in piazza Maggiore il 9 luglio scorso, in occasione del G7 Scienza e tecnologia. In, ha raccontato, è stata fatta spogliare e piegare in un bagno, sotto gli occhi dell’agente di polizia che la stava perquisendo. I fatti ricordano quelli avvenuti pochi giorni fa a Brescia, quando altre attiviste hanno raccontato di essere state costrette ae fare squat in.La Procura diha presentato richiesta diritenendo che la poliziotta non abbia commesso abuso in quanto “non era a conoscenza delle ragioni in forza delle quali l’interessata doveva essere sottoposta a perquisizione, né aveva ricevuto indicazioni sulle modalità da seguire nel corso dell’atto di controllo”.