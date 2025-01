Thesocialpost.it - Allarme mucca pazza in due allevamenti a Viterbo: abbattute 300 pecore

Quasi 300di duenella provincia disono statea causa di un’infezione legata al noto morbo della ‘‘. La decisione di procedere con gli abbattimenti è stata presa dalla Asl, che ha effettuato una serie di esami approfonditi sugli animali, purtroppo risultati positivi al morbo.Leinfette sono state identificate in due aziende: una a Civita Castellana e l’altra a Sant’Elia. Nella prima azienda, sono stati abbattuti 207 animali, mentre nella seconda sono stati 81. La Asl diha provveduto a corrispondere un risarcimento economico, pari a 26mila euro per l’azienda di Civita Castellana e 11mila euro per quella di Castel Sant’Elia. Questi indennizzi sono cruciali per le aziende, che altrimenti potrebbero affrontare gravi difficoltà finanziarie a causa della perdita dei capi.