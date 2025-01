Universalmovies.it - Win or Lose | La prima serie Pixar è in arrivo su Disney+

ha presentato il trailer di Win or, laanimata originale creata daAnimation Studios.Insua partire dal 19 febbraio, laanimata segue le storie intrecciate di otto diversi personaggi che si preparano alla loro più importante partita di softball. In occasione della presentazione odierna, Disney ha diffuso il trailer, ma anche tre key art esclusive.“Da piccola ho giocato a softball”, ha dichiarato Carrie Hobson, sceneggiatrice, regista ed executive producer dellainsieme a Michael Yates. “Ispirati da questa esperienza, abbiamo pensato che il softball fastpitch fosse lo sfondo perfetto per la. Ci sono così tante sfaccettature che amo dello sport: può tirar fuori il meglio e il peggio di una persona, e anche quella più calma può perdere le staffe.