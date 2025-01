Ilgiornaleditalia.it - Timothée Chalamet in bici elettrica a Londra sul red carpet di "A Complete Unknown", multa da 65 euro per divieto di sosta - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

avrebbe usato laper evitare il traffico inglese e arrivare in tempo sul redlondinese di "A", tuttavia avrebbe preso unaper aver parcheggiato in un posto non consentito L'attoreè arrivato inclettasul re