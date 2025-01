Sci alpino a Cortina Brignone e Goggia davanti a tutte in prima prova cronometrata della discesa

Leggi su Sportface.it

Subito in sintonia con l’Olimpia delle Tofane le azzurrevelocità, protagoniste principalidelle due prove cronometratedi Coppa del Mondo in programma sabato 18 gennaio ad’Ampezzo, in quella che sarà anche la sede di gara delle Olimpiadi invernali di Milano-2026, alle quali manca ormai un anno. Federica, reduce dallavittoria in carriera in questo tipo di specialità, è la più veloce questa mattina grazie al tempo di 1’36?47 nel primo allenamento, e alle sue spalle ecco subito Sofiaad appena cinque centesimi. La bergamasca ha qualcosa da riscattare rispetto alle ultime uscite e vuole subito farsi trovare pronta. Ma i sorrisi azzurri, seppur in, non finiscono qui: Nadia Delago è terza a 65 centesimi e dunque è tris tutto italiano in un giovedì che può far ben sperare in vistadi sabato.