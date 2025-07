The Odyssey il primo trailer del film proiettato solo nelle sale trapelato online

Il teaser di “The Odyssey”, il tanto atteso film di Christopher Nolan in uscita a luglio 2026, è trapelato online prima della sua esclusiva proiezione nelle sale. Come di consueto, Nolan sorprende i fan con un’anticipazione intrigante, alimentando l’entusiasmo e le speculazioni su questa epica avventura cinematografica. Il breve teaser di “The Odyssey” è...

Era inevitabile che succedesse. Il primissimo trailer di The Odyssey, l’epopea di Christopher Nolan in uscita a luglio 2026, è trapelato online prima della sua uscita in esclusiva nelle sale. Come per molti dei precedenti blockbuster di Nolan, il più recente dei quali è stato il vincitore del premio come miglior film Oppenheimer, il celebre regista ha pubblicato un breve teaser con più di un anno di anticipo. Il teaser di “The Odyssey” è previsto in concomitanza con l’uscita di Jurassic World Rebirth della Universal. L’esclusività del filmato per le sale cinematografiche è in linea con la priorità data da Nolan alla proiezione nei cinema. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Odyssey, il primo trailer del film, proiettato solo nelle sale, trapelato online

In questa notizia si parla di: odyssey - trailer - film - sale

The Odyssey: il primo trailer trapelato on-line. Ecco una descrizione - Il primo teaser di The Odyssey, il nuovo lavoro di Christopher Nolan prodotto da Universal, ha fatto il suo debutto in modo inaspettato online, generando grande fermento tra gli appassionati.

Ecco alcune immagini tratte dal primo teaser trailer di "The Odyssey". Il film di Nolan arriverà nelle sale nel 2026, ma questo teaser è stato ormai leakato sui diversi social. Vai su Facebook

Il primo trailer di “The Odyssey”, il nuovo film di Christopher Nolan, sarà visibile solo nei cinema. Il video sarà proiettato prima del film “Jurassic World - La rinascita”, nelle sale dal 2 luglio. Universal Pictures non condividerà al momento il trailer su internet. Vai su X

Il primo trailer di “The Odyssey”, il nuovo film di Christopher Nolan, sta circolando online in modo non autorizzato; The Odyssey: il teaser trailer del film di Nolan trapela in rete, ecco che cosa accade; The Odyssey: il teaser trailer del film di Nolan trapela in rete, ecco cosa aspettarsi.

The Odyssey: il teaser trailer del film di Nolan trapela in rete, ecco che cosa accade - Prevedibile la scelta di un purista delle sale cinematografiche come Christopher Nolan di diffondere il teaser trailer della sua ultima fatica, The Odyssey, unicamente nei cinema, accoppiato a Jurassi ... Come scrive msn.com

The Odyssey: il teaser trailer del film di Nolan trapela in rete, ecco cosa aspettarsi - Il teaser esclusivo di The Odyssey, il nuovo kolossal di Christopher Nolan, pensato solo per le sale, è già finito online: ecco le scene e i dettagli che stanno facendo impazzire il web. Riporta hwupgrade.it