Quanto costa vivere a Monaco la denuncia di Keita Baldé

Il fascino di Monaco si conferma anche tra le sue spese elevate. Recentemente, Keita Baldé, attaccante del Monza, ha condiviso la sua esperienza nel Principato, sottolineando quanto il costo della vita a Monaco e Monte Carlo sia alto, anche per chi vive in un contesto di ingaggi prestigiosi. Ma quanto bisogna davvero spendere per vivere in questo angolo di lusso? Scopriamolo insieme, analizzando i dettagli che rendono Monaco una meta tanto desiderata quanto impegnativa dal punto di vista finanziario.

Ultimamente si torna a parlare del costo della vita nel Principato di Monaco, ovvero da quando Keita Baldé, attuale attaccante del Monza, ha raccontato la sua esperienza calcistica con l’ AS Monaco. Ai microfoni del podcast “El After de Post United”, Keita Baldé ha spiegato che Monaco, e in particolare Monte Carlo, è carissimo anche per un calciatore dagli ingaggi dorati. Il costo della vita a Monaco e Monte Carlo. Ricordiamo che Keita Baldé passò all’AS Monaco dalla Lazio per 30 milioni più bonus nel 2017 e che il suo ingaggio, secondo diverse fonti, oscillava fra i 4 e i 5 milioni di euro lordi l’anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quanto costa vivere a Monaco, la denuncia di Keita Baldé

