Bambina morta in piscina a Rende 3 persone indagate Il sindaco Principe annuncia il giro di vite sul Parco Acquatico

Una tragedia sconvolge Rende: una bambina di 8 anni perde la vita nella piscina del Parco Acquatico, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone. Il sindaco principe annuncia ora un giro di vite rigoroso per garantire massima sicurezza e prevenzione. Le indagini puntano a fare luce sulle responsabilità e a rafforzare le misure di tutela in strutture ricreative per bambini. La comunità chiede giustizia e sicurezza, affinché tragedie come questa non si ripetano.

Tre indagati per omicidio colposo per la morte della bambina di origini rumene, di 8 anni, il 1 luglio nella piscina del Parco Acquatico di Rende. Gli indagati sono Maria Candelaria De Rose, in qualità di amministratrice della Marconi Village srl, il suo convivente Antonio Fusinato, e la bagnina trentenne che si trovava nel Parco Acquatico al momento della tragedia e che sarebbe in possesso di regolare brevetto. La bambina deceduta e le indagini. Le indagini puntano a capire anche come sia stata gestita l’emergenza alla luce delle parole del fratello di SimonaVanessa Szilagyi, la bambina di origini rumene deceduta martedì scorso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bambina morta in piscina a Rende, 3 persone indagate. Il sindaco Principe annuncia il giro di vite sul Parco Acquatico

