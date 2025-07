Donna investita sui binari treni cancellati o in ritardo

Un tragico incidente scuote ancora una volta il sistema ferroviario italiano. Questa mattina ad Arezzo, una donna di 49 anni è stata investita sui binari nei pressi di Pratacci, causando gravi conseguenze e disagi per i pendolari. La vicenda evidenzia le criticità di un settore già sotto pressione. Ma quali sono le cause di questa emergenza e come si può garantire maggiore sicurezza?

Arezzo, 3 luglio 2025 – Caos ferroviario anche nella mattina di giovedì 3 luglio. Una donna è stata investita da un treno nel tratto della zona Pratacci ad Arezzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 08:30. La vittima, 49 anni, ha riportato ferite gravi ed è stata portata all’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria. Subito dopo l’incidente la circolazione ferroviaria è stata sospesa per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. Alle 09:20 l’ultimo aggiornamento di Trenitalia: La circolazione, precedentemente sospesa, è ora rallentata per accertamenti dell'autorità giudiziaria ad Arezzo e viene regolata tramite l'utilizzo di un unico binario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Donna investita sui binari, treni cancellati o in ritardo

