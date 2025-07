Bello tutto

Bello tutto, sì, ma dietro l’ilarità si nasconde una riflessione più profonda sul nostro panorama politico e sociale. Con la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano, provo a svelare le sfumature di un’Italia che non smette di sorprendere, tra fede, potere e ironia. Perché l’umorismo può essere uno specchio feriale, capace di farci ridere e pensare allo stesso tempo.

– la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #vaticano #meloni #leonexiv #papa #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satirapolitica #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bello tutto

In questa notizia si parla di: fatto - quotidiano - bello - tutto

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio: Per Trump “pace vicina” Bibi: “Guerra - In edicola il 14 maggio, il *Fatto Quotidiano* esplora le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che annuncia una prossimità alla pace in Medio Oriente, mentre il premier israeliano Netanyahu intensifica le offensive.

Ieri lo ricordava anche il Fatto Quotidiano. Grazie Direttore. Lei non mi dice niente, ma si ricorda sempre tutto. Vai su Facebook

Bello tutto; Da “Tutto molto bello” a “Grappolo di uomini”: le frasi più celebri di Bruno Pizzul; Perché, dopo aver visitato sessanta stati, posso affermare che l’Europa è il Paese più bello del….

Caro presidente, com’è bello lei! Grazie di tutto ciò che fa per noi - Il Fatto Quotidiano - Che c’è di Bello A parole nostre Fatto for future Il Fatto ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Blog | Buon Natale! È bello sapere di avere tanti lettori che si battono per la nostra voce libera - Il Fatto Quotidiano - Ce lo diciamo ogni anno dal 2009: senza l’aiuto e la partecipazione di voi lettori e abbonati, non ce l’avremmo mai fatta. Da ilfattoquotidiano.it