Prato omaggio a De André al Festival delle Colline

Prato, 3 luglio 2025 - Dall’irriverente “Bocca di Rosa” all’onda struggente de “La guerra di Piero”, dalla sospesa magia de “La canzone di Marinella” all’apocrifa “La buona novella”. Festival delle Colline 2025 prenderà il via venerdì 4 luglio alla Villa Medicea di Poggio a Caiano (ingresso libero) sulle note dell’indimenticato Fabrizio De André. A porgere tributo sarà l’Ensemble Terzo Tempo, formazione che da anni propone, con arrangiamenti originali, tributi a compositori italiani e internazionali. “Ho avuto sempre poche idee, in compenso ben fisse” diceva Faber. Il valore poetico di molti suoi testi si amplifica per i temi trattati dall’artista ligure: emarginati, ribelli e prostitute che spesso si trovano ai margini della società ora diventano protagonisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it