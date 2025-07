Separazione delle carriere in magistratura il Senato approva l’articolo 2 della riforma

Il Senato ha dato il via libera all’articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati, segnando un passo importante verso una riforma storica. La modifica all’articolo 102 della Costituzione chiarisce come le norme disciplinari riguarderanno distintamente i magistrati giudicanti e requirenti, promuovendo maggiore autonomia e specializzazione. Questo intervento promette di rivoluzionare il sistema giudiziario italiano, affinché la giustizia sia più efficiente e trasparente. Tuttavia, il percorso non è finito, e le sfide future sono ancora tante.

Via libera dell’Aula del Senato all’articolo 2 del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati. Il testo modifica l’articolo 102 della Costituzione precisando che le norme riguardanti la magistratura “disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti”. I successivi articoli 3 e 4 specificano e articolano il principio della separazione delle carriere e dei due Csm per le due magistrature. Tutte respinte, in precedenza, le proposte di modifica delle opposizioni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Separazione delle carriere in magistratura, il Senato approva l’articolo 2 della riforma

