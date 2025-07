Schiuma nel canale allarme ambientale a Ravenna

Un nuovo allarme si leva a Ravenna: schiuma e contaminazioni nel canale Fosso Vecchio minacciano l’ambiente e l’agricoltura locale. Coldiretti Ravenna, sollevando il velo sul problema, mette in luce la gravità della situazione, che potrebbe compromettere le risorse vitali per i coltivatori e l’ecosistema circostante. È fondamentale intervenire tempestivamente per tutelare il nostro territorio e garantire un futuro sostenibile.

Ravenna, 3 luglio 2025 - Riesplode l'allarme ambientale relativo al canale Fosso Vecchio. In una nota, Coldiretti Ravenna, allertata dagli agricoltori ad essa associati, 'denuncia' la presenza di cumuli di schiuma che esondano dal suddetto corso d'acqua, struttura idraulica che contribuisce a drenare le acque superficiali nel ' Destra Reno' nonché una delle principali fonti di approvvigionamento per l'irrigazione delle coltivazioni, dal Faentino passando per la Bassa Romagna sino ad Alfonsine. L'associazione ha immediatamente avvisato il sindaco del Comune di Bagnacavallo, zona interessata dal fenomeno, che ha provveduto a segnalare la situazione ad Arpa Emilia Romagna.

