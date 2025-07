Stellantis richiama 636.000 vetture diesel in Europa

Stellantis ha annunciato un richiamo di circa 636.000 vetture diesel in Europa, coinvolgendo brand come Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, Ds e Fiat. Il motivo? un possibile problema alla catena dell'albero a camme che potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni dei veicoli prodotti tra il 2017 e il 2023. Una notizia importante per i proprietari, che devono rimanere aggiornati sulle azioni correttive da intraprendere.

Stellantis sta richiamando migliaia di auto diesel in Francia e in altri Paesi europei a causa di un possibile problema alla catena dell'albero a camme. Secondo la France Press si tratta di 636.000 veicoli. L'azienda conferma il richiamo, ma non dà indicazioni sul numero di auto interessate. Si tratta di veicoli Peugeot, Citroën, OpelVauxhall, Ds e Fiat prodotte nel periodo 2017-2023 equipaggiate con il motore diesel 1,5 Blue HDi che - spiega Stellantis - potrebbero subire un'usura prematura della catena dell'albero a camme, con conseguente rumore anomalo e, nel peggiore dei casi, rottura della catena.

