Mi racconto così il libro di Massimiliano De Santis | chi è Chicco?

In un quartiere vivace come Primavalle, tra episodi di militanza, passione calcistica e sfide personali, nasce il racconto di Massimiliano De Santis, alias Chicco. “COS236” non è solo un libro, ma un viaggio intenso tra i ricordi di una giovinezza segnata da eventi che hanno plasmato la sua vita. Attraverso pagine di sincerità e coraggio, scopriamo come il calcio, la lotta e la rinascita si intreccino nel suo percorso. Un racconto che cattura e ispira, lasciando il lettore con una riflessione profonda.

Massimiliano De Santis pubblica il suo primo libro: una storia di vita, la sua vita, tra stadio, militanza e carcere. Nato e cresciuto a Primavalle. Sono gli anni 90 e la storica borgata romana è teatro di scontri tra militanti di destra e sinistra, ma non solo. C’è anche il calcio ad accendere la passione: si sa, Roma è una piazza calda e il derby è una cosa seria, per un bambino scegliere i colori ‘giusti’ può anche essere fondamentale per il proprio futuro. Ed è in quel quartiere, prevalentemente giallorosso e di sinistra, che Massimiliano muove i suoi primi passi in strada e si appassiona ai colori biancocelesti, si avvicina alla ‘sezione’ e ha sfidato la vita, la stessa che lo porta a toccare il fondo, tra l’arresto e la depressione, ma che oggi gli ha permesso di raccontare a noi il suo percorso. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - “Mi racconto così”, il libro di Massimiliano De Santis: chi è Chicco?

