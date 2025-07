Sfruttare o salvare i fondali oceanici? La sfida è diventata geopolitica

I fondali oceanici, ricchi di risorse e misteri, sono al centro di una sfida geopolitica senza precedenti. La recente Conferenza delle Nazioni Unite a Nizza ha sottolineato l’urgenza di tutelare questi ambienti fragili da un'esplorazione selvaggia e sregolata. È il momento di trovare un equilibrio tra sfruttamento e conservazione, affinché i nostri mari non diventino il “Wild West” del XXI secolo, ma un patrimonio condiviso e sostenibile per le generazioni future.

di Maddalena Binda del Comitato dell'ASviS presieduto dal professor Enrico Giovannini, registrato sul link ASviS del 20 giugno 2025 " I fondali marini non possono diventare il selvaggio West ". Con queste parole il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha aperto la Conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani che si è svolta a Nizza dal 9 al 13 giugno 2025. Un avvertimento forte, rivolto a governi e industrie, che rivela la posta in gioco: il futuro delle profondità oceaniche, ambienti in gran parte inesplorati, ma già al centro delle contese globali. L' estrazione mineraria in acque profonde ( deep seabed mining ) è stato uno dei temi più dibattuti durante la Conferenza.