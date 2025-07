WWE | Natalya a caccia dell’oro sfida Kali Armstrong per il titolo Evolve

Natalya, la combattente dal cuore d’oro e dal talento ineguagliabile, si prepara a scrivere una nuova pagina della sua gloriosa carriera. L’occasione di conquistare finalmente il titolo WWE potrebbe essere dietro l’angolo, ma prima deve affrontare Kali Armstrong, la giovane sfidante che ha già fatto tremare le fondamenta di Evolve. La battaglia per il prestigioso cinturone è ormai alle porte, e il destino è pronto a essere scritto sul ring.

Potrebbe finalmente essere arrivato il momento giusto: Natalya avrà una grande opportunità titolata in WWE. È da tempo che meritava una chance, e ora sta per arrivare. Di recente, Natalya è apparsa a WWE Evolve, dove ha presentato il nuovo Evolve Women’s Championship alla sua prima vincitrice, Kali Armstrong. Tuttavia, durante la cerimonia, Armstrong ha perso la pazienza e ha strappato il titolo dalle mani della leggenda, lasciandola visibilmente delusa e contrariata. Da quel momento, tra le due è nata una rivalità sempre più accesa. Adesso, la leggenda avrà la sua occasione: affronterà Kali Armstrong in un match titolato la prossima settimana. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net