Il mondo del calcio è in lutto per la tragica scomparsa di Diogo Jota, talento del Liverpool, morto a soli 28 anni in un incidente stradale in Spagna. Originario di Porto, Jota era noto non solo per le sue incredibili doti atletiche ma anche per il suo sorriso contagioso, l’amore per la famiglia e la dedizione al suo sport. Moglie e figli erano il suo più grande orgoglio, e il suo passato familiare include anche un fratello, André. La sua perdita lascia un vuoto profondo nel cuore di appassionati e colleghi.

Il calcio è in lutto oggi: il calciatore Diogo Jota del Liverpool è morto nella notte scorsa, durante un incidente stradale. Precisamente, la tragedia è avvenuta in Spagna, nella provincia di Zamora, intorno all’unica di notte. Il calciatore viaggiava su una Lamborghini con il fratello André di 26 anni e improvvisamente sono usciti di strada. I medici che sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che confermare la morte di entrambi. Anche il fratello André era un calciatore professionista. Secondo i testimoni, l’auto è finita avvolta tra le fiamme. Ora sono in corso gli accertamenti, ma vediamo insieme chi era Diogo. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Chi era Diogo Jota, il calciatore morto a 28 anni: moglie, figli, fratello, skills

