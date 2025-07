Calhanoglu Galatasaray | O ora o mai più! La frase che avrebbe detto il turco… e si intromette anche Inzaghi!

Calhanoglu Galatasaray: «O ora o mai più!» È questa la frase che avrebbe pronunciato il turco, mentre anche Inzaghi si intromette nel gossip di mercato. Il futuro di Hakan Çalhanoglu, ormai lontano dall'Inter e da Milano, si fa sempre più incerto tra smentite e suggestioni. Ma cosa riserverà il destino al centrocampista? La verità sta per essere svelata.

Calhanoglu Galatasaray: «O ora o mai più!». La frase che avrebbe detto il turco. e si intromette anche Inzaghi! Il punto sul centrocampista dell’Inter. Il futuro di Hakan Çalhano?lu sembra sempre più lontano da Milano e dal calciomercato Inter. Il centrocampista turco, classe 1994, è al centro delle voci di mercato dopo il recente botta e risposta con Lautaro Martinez e le dichiarazioni prudenti rilasciate da Giuseppe Marotta. Le possibilità che lasci i nerazzurri in questa finestra di mercato sono ora concrete. Il Galatasaray, club turco da tempo sulle tracce dell’ex Milan, continua a monitorare con attenzione la situazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Galatasaray: «O ora o mai più!». La frase che avrebbe detto il turco… e si intromette anche Inzaghi!

In questa notizia si parla di: turco - galatasaray - frase - avrebbe

Mertens: «La cosa più difficile per me sarà dire a Ciro che ce ne andiamo dal Galatasaray, parla turco meglio di entrambi» - Dries Mertens, l'ex re di Napoli, si prepara a dire addio al Galatasaray e, sorprendentemente, il momento più toccante sarà comunicare a Ciro che la loro avventura turca sta per finire.

Una frase, detta sottovoce ma carica di significato: “Ho dato tutto, fatemi tornare a casa”. Con queste parole Hakan Calhanoglu avrebbe chiesto all’Inter di chiudere la sua avventura in nerazzurro. Un ciclo durato quattro anni, nato tra mille polemiche per quel c Vai su Facebook

Calhanoglu-Galatasaray, in Turchia spingono. E sulle sue frasi dall’Inter filtra…; Calhanoglu strizza l'occhio al Galatasaray: Inter spiazzata; Mourinho accusato di razzismo dal Galatasaray: Da lui frasi disumane e immorali.

Mourinho accusato di razzismo del Galatasaray, la frase incriminata: "Saltavano come scimmie per protestare" - Fanpage.it - clamoroso tuffo nel primo minuto sulla loro panchina stavano già saltando come scimmie e se ci fosse stato un arbitro turco lo avrebbe ... Lo riporta fanpage.it

Il Galatasaray attacca Mourinho:: "Frasi razziste" - MSN - sulla loro panchina stavano già saltando come scimmie e se ci fosse stato un arbitro turco lo avrebbe ammonito". Riporta msn.com