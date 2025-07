F1 Zak Brown | Non mi sorprenderebbe vedere Verstappen in Mercedes già nel 2026

F1, il mercato dei piloti continua a riservare sorprese e ipotesi sorprendenti. Zak Brown non esclude un futuro spostamento di Verstappen in Mercedes nel 2026, mentre la McLaren domina la scena, forte di una prima parte di stagione stellare. Con Oscar Piastri e Lando Norris in vetta ai campionati, l’appuntamento a Silverstone promette spettacolo e nuovi sviluppi. Nell’ambito di un evento pubblico...

La McLaren ha dominato in lungo e in largo questa prima parte di stagione e si presenta a Silverstone per la gara di casa in vetta al Mondiale costruttori (con un vantaggio abissale sulla Ferrari seconda) e occupando le prime due posizioni del campionati piloti grazie a Oscar Piastri e Lando Norris, separati da 15 punti in favore dell’australiano e con un buon margine (superiore ai 60 punti) sugli inseguitori. Nell’ambito di un evento pubblico tenuto ieri a Londra (in cui hanno presentato una livrea speciale per il GP di Gran Bretagna), Zak Brown ha concesso un’intervista a Sky Sports UK fornendo il suo punto di vista sulle ultime indiscrezioni relative alla trattiva tra Max Verstappen e Mercedes: “ Non sei mai totalmente sicuro, ma di solito quando c’è fumo c’è anche del fuoco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Zak Brown: “Non mi sorprenderebbe vedere Verstappen in Mercedes giĂ nel 2026”

