Motogp Dall’Igna loda Marquez | Eguaglia Agostini sta scrivendo la storia

La MotoGP 2025 entra nella storia: Marc Marquez, il pilota che sta riscrivendo i confini del successo, eguaglia il leggendario Ago e firma un dominio senza precedenti. Con prestazioni mozzafiato su piste storicamente ostiche, Marquez si conferma il protagonista indiscusso di questa stagione, mentre Gigi Dall’Igna celebra un riconoscimento meritato. La sua corsa al record continua, e la domanda ora è: fino a dove potrà arrivare?

Bologna, 3 luglio 2025 – Un dominio netto, incontrovertibile, anche su piste a lui meno congeniali. Aveva sempre vinto poco in carriera sia al Mugello che ad Assen, invece in questo 2025 Marc Marquez è stato imbattibile anche lì. La Gp25 sembra costruita per lui e la scelta di promuoverlo nel team ufficiale premia Gigi Dall’Igna, che oggi si gode il dominatore assoluto della classifica. Quattro vittorie tra Italia e Olanda, sei in gara la domenica, nove Sprint, tre doppiette consecutive tra sabato e domenica: un monologo. Il mondiale 2025 è in cassaforte, nessuno lo toglierĂ al numero 93 e nessuno lo toglierĂ al team Lenovo Ducati, che dunque tornerĂ sul tetto del mondo dopo la sconfitta 2024 per mano di Jorge Martin. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net