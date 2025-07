Se passasse il turno Inzaghi farebbe guadagnare all’Al-Hilal l’ammontare del suo stipendio biennale

economiche, in Arabia il calcio è un vero affare, dove il talento si trasforma subito in oro. Simone Inzaghi, alla guida dell’Al Hilal da pochi giorni, sta già facendo la differenza: il club ha incassato oltre 30 milioni di euro grazie agli ottimi risultati nel Mondiale per Club. Se Passasse il turno, il tecnico italiano potrebbe assicurarsi un guadagno equivalente al suo stipendio biennale, dimostrando che in Arabia i successi sportivi portano anche importanti ricompense finanziarie.

Non ha ancora vinto nulla e già si parla di soldi. Così pare funzionare in Arabia. Simone Inzaghi è sbarcato all'Al Hilal da poche settimane, eppure i conti sono già in attivo (di molto): con l'accesso ai quarti del Mondiale per Club, ha portato nelle casse del club saudita oltre 30 milioni di euro. Un bottino che, con un'altra vittoria, potrebbe salire a 50 (iniziamo a capire perché le squadre non si lamentino della competizione nonostante le mille storture ndr) Non male per un allenatore che all'Inter ha chiuso la stagione a mani vuote ma con il bilancio in salute.

