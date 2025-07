Caldo infernale sull' Italia e sull' Europa | disagi e vittime

L'Italia e l'Europa affrontano un'ondata di caldo insostenibile, con temperature che sfiorano i 40-41°C e disagi crescenti. Le conseguenze si fanno già sentire: vittime e situazioni di emergenza in rapido aumento. È il momento di riflettere sui rischi di questa escalation climatica, che non risparmia nessuno. La lotta al cambiamento climatico diventa più urgente che mai per proteggere le nostre vite e il nostro pianeta.

Nel nostro Paese le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare picchi prossimi ai 40-41°C in alcune zone. In Spagna si contano da sabato oltre 100 morti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Caldo infernale sull'Italia e sull'Europa: disagi e vittime

In questa notizia si parla di: caldo - infernale - italia - europa

Caldo infernale? 5 consigli utili per mantenere sempre l’auto fresca d’estate - Con l'estate alle porte e le temperature in rapido aumento, mantenere l'auto fresca diventa una vera sfida.

Esplode il caldo in Europa ed in Italia. Questa è una panoramica della situazione sinottica prevista venerdì 13 sul continente. Come vedete, l'anticiclone africano sarà molto forte e le temperature elevate.? In seguito, con l'inizio della prossima settimana, un Vai su Facebook

Europa nella morsa del caldo infernale: oltre 40 gradi, le temperature non danno tregua; Basta caldo infernale, arrivano i temporali violenti; Europa nella morsa del caldo infernale, allerta rossa a Parigi: chiude la Torre Eiffel.

Caldo infernale sull'Italia e sull'Europa: disagi e vittime - È imminente il picco del caldo africano in Italia: le temperature schizzeranno ulteriormente fino a toccare picchi prossimi ai 40- Secondo msn.com

Estate bollente, il caldo mette ko l'Europa: 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi. In Spagna oltre 100 vittime - E le temperature schizzeranno ulteriormente verso l'alto, fino a toccare picchi prossimi ai 41°C su alcune zone. Lo riporta affaritaliani.it